Maxi sequestro di hashish nel Bassanese: arrestato un 44enne, sequestrati oltre 683 chili di droga

Colpo al traffico di stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa. Un uomo di 44 anni, cittadino marocchino e senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish: complessivamente sono stati sequestrati 683 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra i più rilevanti sequestri effettuati negli ultimi anni nel territorio vicentino.

L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio del 3 luglio 2026, quando i militari hanno ricevuto una segnalazione confidenziale che riferiva di movimenti sospetti all’interno di un garage sotterraneo situato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Bassano del Grappa. In particolare era stata segnalata la presenza di un furgone nero fermo davanti a uno specifico box.

I Carabinieri si sono immediatamente diretti sul posto, ma durante il tragitto hanno incrociato proprio il mezzo segnalato, che dal centro cittadino si stava dirigendo verso la periferia in direzione dell’autostrada. È quindi iniziato un servizio di osservazione e pedinamento.

Secondo quanto riferito dall’Arma, il conducente manteneva un’andatura ritenuta sospetta, con improvvise accelerazioni e continui superamenti della linea di mezzeria. Successivamente il furgone ha imboccato improvvisamente lo svincolo della Superstrada Pedemontana Veneta, proseguendo verso Milano.

I militari hanno deciso di fermare il veicolo dopo circa 12 chilometri, all’altezza dell’uscita di Colceresa.

Fin dai primi controlli il conducente, un cittadino marocchino di 44 anni, è apparso particolarmente agitato, continuando a guardarsi intorno ed evitando di rispondere alle domande dei militari.

Durante l’identificazione, i Carabinieri hanno notato nell’abitacolo una grossa borsa lasciata aperta sul pavimento davanti al sedile anteriore destro. All’interno erano ben visibili tre involucri che, per forma, confezionamento e caratteristico odore, sono stati subito ricondotti a panetti di hashish.

La successiva perquisizione del furgone ha consentito di recuperare 230 panetti da 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di 23 chilogrammi di hashish.

Le verifiche sono poi proseguite nel garage indicato dalla segnalazione iniziale. Una volta aperto il basculante, i militari della Compagnia di Bassano del Grappa hanno rinvenuto numerosi altri panetti di hashish, accatastati sul pavimento, del tutto analoghi a quelli trovati sul furgone.

All’interno del box erano custoditi 660 chilogrammi di hashish, che sommati ai 23 chilogrammi rinvenuti sul veicolo hanno portato il sequestro complessivo a 683 chilogrammi di sostanza stupefacente.

L’intero quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro insieme al furgone utilizzato per il trasporto e ai telefoni cellulari in possesso dell’indagato.

Al termine delle formalità di rito, il quarantquattrenne è stato arrestato e trasferito nella Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, come disposto dal sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Vicenza.

Nella mattinata del 6 luglio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, confermando nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.

Come precisato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, il provvedimento è stato adottato d’iniziativa dai militari operanti e, in applicazione del principio della presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo con un’eventuale sentenza irrevocabile di condanna.