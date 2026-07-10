CRONACAVENETO
10 Luglio 2026 - 9.59

Condannato a 5 anni per violenza sessuale su una bambina di 7 anni

Giuseppe Balsamo
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Un 55enne è stato condannato dal Tribunale di Treviso a cinque anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di una bambina di 7 anni. I fatti risalgono al 2020 e sarebbero avvenuti a Mogliano Veneto.

Secondo quanto emerso nel corso del processo, l’uomo avrebbe approfittato dell’amicizia che legava la piccola ai propri figli e del rapporto di fiducia instaurato con i genitori della bambina, vicini di casa, per avvicinare la vittima.

La sentenza è stata pronunciata al termine del dibattimento nonostante il pubblico ministero avesse chiesto l’assoluzione dell’imputato, ritenendo che gli elementi raccolti durante l’istruttoria non fossero sufficientemente incontrovertibili.

Il collegio giudicante ha invece ritenuto provata la responsabilità dell’uomo, condannandolo a cinque anni di carcere per il reato di violenza sessuale.

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