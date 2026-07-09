Caldo, in Veneto ancora allerta gialla: da domani temperature in attenuazione

La Protezione civile regionale conferma il livello di attenzione per la giornata di oggi. Venerdì è atteso un calo del disagio legato alle ondate di calore, mentre dal pomeriggio potrebbe aumentare l’instabilità soprattutto sui rilievi

Prosegue anche oggi, giovedì 9 luglio, l’allerta gialla per il rischio legato alle ondate di calore in alcune aree del Veneto. A confermarlo è il Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile della Regione Veneto, che mantiene il livello di attenzione per la giornata odierna.

Le previsioni indicano però un miglioramento già da domani, venerdì 10 luglio, quando il disagio causato dalle elevate temperature è destinato a diminuire su tutto il territorio regionale, con valori che si attesteranno in prevalenza su livelli moderati.

Per la giornata di venerdì non sono segnalati fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. È previsto tuttavia un aumento dell’instabilità a partire dal pomeriggio e dalla serata, in particolare sulle aree montane, dove potrebbero svilupparsi rovesci e temporali.

La Protezione civile precisa che, qualora dovessero verificarsi variazioni degli scenari meteorologici o dell’evoluzione della situazione, potranno essere diffusi ulteriori aggiornamenti.