Auto sportive radunate sul Garda, schianto contro la pattuglia dei carabinieri: due militari feriti

Un’auto finisce contro la gazzella durante i controlli a Caprino Veronese. I due carabinieri sono stati trasportati all’ospedale di Negrar, il conducente della vettura a Peschiera del Garda. Indagini affidate alla polizia stradale

Due carabinieri sono rimasti feriti nella tarda serata di mercoledì durante un intervento legato a un raduno di auto sportive ed elaborate organizzato nella zona del Garda veronese.

L’incidente è avvenuto in località Bran, a Caprino Veronese, nella zona di via Valdoneghe, dove si erano ritrovate numerose vetture. Il raduno rientra nella serie di incontri tra appassionati di auto modificate che nelle ultime settimane hanno attirato l’attenzione anche delle forze dell’ordine e il dibattito pubblico per i disagi provocati.

Dopo alcune segnalazioni, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Caprino Veronese con l’obiettivo di verificare la situazione e invitare i partecipanti a lasciare l’area.

Intorno alle 23, però, una delle auto presenti, condotta da un cittadino austriaco, per cause ancora in corso di accertamento è entrata in collisione con la gazzella dei militari.

Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118. I due carabinieri coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Negrar per le cure necessarie: le loro condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Anche il conducente della vettura è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Peschiera del Garda.

La ricostruzione della dinamica è ora affidata alla polizia stradale di Verona, intervenuta sul luogo dell’incidente. Il conducente austriaco è stato segnalato alle autorità competenti, in attesa delle valutazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.