Addio a Bonnie Tyler, la voce graffiante degli anni ’80 si spegne a 75 anni

La cantante britannica, indimenticabile interprete di “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”, è morta in un ospedale in Portogallo. L’annuncio della famiglia: “È venuta a mancare improvvisamente dopo la malattia per cui era in cura”

Il mondo della musica piange Bonnie Tyler. La cantante gallese, diventata una delle icone internazionali degli anni ’80 grazie alla sua voce roca e inconfondibile, è morta giovedì 9 luglio 2026 all’età di 75 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e dal suo team attraverso il sito ufficiale e i canali social dell’artista.

“Con profondo dolore annunciamo che Bonnie è venuta a mancare improvvisamente la scorsa notte in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per la quale era in cura”, si legge nel messaggio diffuso dalla famiglia.

La cantante, il cui vero nome era Gaynor Hopkins, aveva conquistato il pubblico mondiale con successi entrati nella storia della musica pop-rock. Tra questi “Total Eclipse of the Heart”, brano del 1983 scritto da Jim Steinman e diventato uno dei singoli più celebri di sempre, ma anche “Holding Out for a Hero” e “It’s a Heartache”.

Una carriera iniziata negli anni Settanta e consacrata nel decennio successivo, quando la sua particolare voce, resa ancora più riconoscibile da un timbro graffiante dopo un intervento alle corde vocali, la trasformò in una delle interpreti più amate a livello internazionale.

Negli ultimi mesi Bonnie Tyler aveva affrontato seri problemi di salute. Nel maggio 2026 era stata ricoverata in Portogallo per un intervento chirurgico d’urgenza e successivamente la famiglia aveva aggiornato i fan sulle sue condizioni, spiegando che il recupero era lento ma che i medici erano fiduciosi.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto tra milioni di fan che per oltre cinquant’anni hanno accompagnato la propria vita con le sue ballate potenti e melodiche. La voce di “Total Eclipse of the Heart” resta una delle più riconoscibili della storia della musica pop.