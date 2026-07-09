Le cuce le labbra con ago e filo dopo una lite: arrestata una 49enne, sembra la trama di un film horror

La vittima è riuscita a fuggire dalla casa e ha chiesto aiuto in un negozio mostrando un cartello. La polizia giapponese indaga sull’incredibile aggressione avvenuta vicino a Tokyo

Una scena che sembra uscita da un thriller dell’orrore, ma che secondo la polizia giapponese sarebbe accaduta davvero. Una donna di 49 anni è stata arrestata con l’accusa di aver aggredito la propria coinquilina e di averle cucito le labbra con ago e filo dopo una discussione.

L’episodio è avvenuto il 29 giugno nella città di Koga, nella prefettura di Ibaraki, non lontano da Tokyo. La presunta responsabile, Masae Sakurai, viveva nella stessa abitazione della vittima, una donna di 42 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite la 49enne avrebbe immobilizzato la coinquilina e le avrebbe cucito le labbra. La vittima, nonostante le ferite, sarebbe riuscita a scappare dall’abitazione e a raggiungere un negozio nelle vicinanze.

Qui avrebbe chiesto aiuto in modo disperato, mostrando ai presenti un cartello con la scritta: “Aiuto!”. Il personale del negozio ha quindi allertato le forze dell’ordine, permettendo l’intervento della polizia.

Gli agenti della prefettura di Ibaraki hanno successivamente arrestato Masae Sakurai con l’accusa di aggressione. La donna è stata fermata lunedì e ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica giapponese NHK, la vittima avrebbe raccontato agli agenti: “La sospettata si è arrabbiata dopo una discussione e mi ha cucito le labbra”.

La polizia sta inoltre verificando altri elementi del caso, compresa una segnalazione ancora non confermata secondo cui nell’abitazione potrebbe aver vissuto anche una terza persona.

Un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica giapponese per la sua violenza e per le modalità dell’aggressione, tanto da sembrare la sceneggiatura di un film dell’orrore.