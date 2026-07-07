CRONACAVENETO
7 Luglio 2026 - 16.13

Incidente con la bici in montagna: interviene il Soccorso Alpino

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

BELLUNO, 7 LUGLIO 2026 – Questa mattina alle 10.20 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente in mountain bike, avvenuto lungo una strada sterrata sotto Porta Vescovo. Un turista inglese di 52 anni era infatti caduto durante un giro in compagnia e lamentava dolori a spalla, collo e piedi. Una squadra si è portata sul posto, seguendo le coordinate fornite dall’amico che era con lui, e gli ha prestato prima assistenza. L’infortunato è stato poi recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e trasportato all’ospedale di Agordo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Incidente con la bici in montagna: interviene il Soccorso Alpino | TViWeb Incidente con la bici in montagna: interviene il Soccorso Alpino | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy