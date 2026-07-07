Incidente con la bici in montagna: interviene il Soccorso Alpino

BELLUNO, 7 LUGLIO 2026 – Questa mattina alle 10.20 la Centrale del 118 è stata allertata per un incidente in mountain bike, avvenuto lungo una strada sterrata sotto Porta Vescovo. Un turista inglese di 52 anni era infatti caduto durante un giro in compagnia e lamentava dolori a spalla, collo e piedi. Una squadra si è portata sul posto, seguendo le coordinate fornite dall’amico che era con lui, e gli ha prestato prima assistenza. L’infortunato è stato poi recuperato dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore e trasportato all’ospedale di Agordo.

