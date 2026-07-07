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7 Luglio 2026 - 9.44

Bassano, motociclista esce di strada: è in gravi condizioni

Giuseppe Balsamo
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Incidente nella mattinata di oggi a Bassano del Grappa, dove un motociclista è uscito autonomamente di strada mentre percorreva via Rivarotta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118, che hanno prestato le prime cure al ferito. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Bassano del Grappa.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

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