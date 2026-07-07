Vicentino – Acquirente minorenne sui social fugge con la merce: il colpo davanti alla stazione finisce con una denuncia

Quello che doveva essere un normale appuntamento per la vendita di alcuni capi d’abbigliamento si è trasformato in un furto con strappo. È accaduto nel piazzale della stazione ferroviaria di Schio, dove i Carabinieri hanno identificato e denunciato un minorenne, ritenuto il presunto responsabile dell’episodio.

L’indagine, condotta dai militari della Stazione dei Carabinieri di Schio, è partita dalla querela presentata nei primi giorni di giugno dalla vittima. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva concordato attraverso una piattaforma social l’acquisto di alcuni indumenti messi in vendita online.

Una volta giunto all’appuntamento, però, il presunto acquirente si sarebbe impossessato della merce con un’azione improvvisa, per poi allontanarsi rapidamente senza pagare.

Grazie ai tempestivi accertamenti investigativi, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia con l’accusa di furto con strappo.

Considerata la minore età delle persone coinvolte e la necessità di tutelare il segreto istruttorio, l’Arma non ha diffuso ulteriori dettagli identificativi.

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva di condanna o altro provvedimento irrevocabile previsto dalla legge.