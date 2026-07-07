FESTA DELL’INDIPENDENZA AMERICANA ALLA EDERLE CON 2500 VICENTINI

Nonostante un accesso più limitato rispetto al passato, la tradizionale festa per l’Indipendenza americana è tornata alla caserma Ederle di Vicenza, celebrata in leggero anticipo il 2 luglio come già avviene da diversi anni. Oltre 2.500 vicentini hanno partecipato all’evento con i classici fuochi d’artificio, in occasione del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Una serata che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la base americana e la città di Vicenza, pur in un contesto caratterizzato da una formula di apertura più contenuta.