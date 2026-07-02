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2 Luglio 2026 - 15.30

TUTTO PRONTO PER CHIAMPO GIOVANI 2026: SPORT, MUSICA E ATTESI MIGLIAIA DI PARTECIPANTI

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Grande attesa a Chiampo per uno degli eventi ludico-sportivi più importanti e partecipati del Veneto. Questo fine settimana i riflettori si accendono su “Chiampo Giovani 2026”, il torneo dei tornei che promette di trasformare lo Stadio Comunale nel centro nevralgico del divertimento. Sabato 4 luglio, a partire dalle 13:30, tantissimi iscritti si sfideranno in diverse discipline sportive, ma a farla da padrone non sarà solo l’agonismo. La giornata vivrà di musica, dj set e grandi momenti di aggregazione. Una formula vincente che, come ogni anno, promette di regalare una straordinaria festa collettiva a tutta la vallata.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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