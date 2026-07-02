Thailandia, strage nella processione: bimbo di 11 anni alla guida di un camion travolge i monaci, nove morti e decine di feriti

Un’incidente di proporzioni devastanti ha colpito il nord-est della Thailandia, dove nove monaci buddisti sono morti dopo essere stati investiti da un pick-up guidato da un bambino di 11 anni. Il dramma si è consumato nella provincia di Mukdahan, durante una processione religiosa che coinvolgeva 35 monaci e cinque fedeli laici impegnati in un pellegrinaggio lungo una strada locale.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il mezzo sarebbe stato preso senza autorizzazione dal bambino, che ne avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi frontalmente contro il gruppo. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente e hanno sequestrato il veicolo per accertamenti tecnico-forensi.

Il bilancio è gravissimo: cinque monaci sono morti sul colpo, mentre altri quattro sono deceduti successivamente in ospedale. Le autorità sanitarie locali hanno confermato inoltre che almeno tre monaci restano in condizioni critiche, mentre altri cinque hanno riportato ferite gravi e diversi altri sono stati medicati per lesioni meno serie. L’ospedale di Mukdahan ha lanciato un appello urgente per la donazione di sangue destinato ai feriti.

Le immagini diffuse sui social mostrano abiti color zafferano, oggetti personali sparsi sull’asfalto e il veicolo completamente distrutto, a testimonianza della violenza dell’impatto.

Secondo l’Agence France-Presse, il bambino avrebbe preso il pick-up dei genitori senza permesso. Il generale di polizia Pairoj Thaiphutsa ha spiegato che sono in corso valutazioni sulle procedure legali da applicare, trattandosi di un minore. Il veicolo è stato sequestrato per verifiche.

In un successivo aggiornamento alla BBC Thai, Thaiphutsa ha precisato che il ragazzo è attualmente assistito da un’équipe di funzionari, insieme ai tutori e a un medico. Le prime informazioni indicano inoltre che il bambino avrebbe bisogni speciali, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Alcuni testimoni, tra cui il monaco Phra Sompong, hanno raccontato gli attimi precedenti all’impatto. L’uomo ha riferito di aver visto il pick-up avvicinarsi a forte velocità prima dell’impatto: “Ho visto un ragazzo alla guida di un pick-up che si avvicinava… poi all’improvviso il camion ci ha colpito a tutta velocità e ci ha travolti”, ha dichiarato in un video diffuso dai soccorritori locali. “Per fortuna io e un altro monaco siamo riusciti a scansarci in tempo. I primi nove monaci in fila sopravvissero, ma gli altri furono scaraventati in aria.”

Le autorità hanno inoltre riferito che, al momento dell’incidente, il bambino si trovava da solo in casa e non era andato a scuola perché non si sentiva bene. Quando i tutori si sono accorti della scomparsa del veicolo, hanno immediatamente allertato la polizia.

In Thailandia, i monaci buddisti rivestono un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale e le processioni sono eventi frequenti, durante i quali i fedeli offrono cibo e beni di prima necessità come segno di rispetto.

Il governatore della provincia di Mukdahan, Worayan Bunnarat, ha definito l’accaduto un monito sulla sicurezza stradale nel Paese: “Negli ultimi anni siamo stati molto severi in materia di sicurezza stradale. Questo caso dovrebbe servire da lezione non solo per la nostra provincia, ma per il pubblico in generale”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di maggiore attenzione soprattutto da parte delle famiglie nella gestione dei minori.