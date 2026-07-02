Bibione, tragedia in mare: 75enne vicentino stroncato da un malore durante il bagno

Bibione (Venezia) – Un bagno in mare si è trasformato in tragedia per un turista 75enne originario di Schio, morto dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 1 luglio, poco dopo le 12.30, all’altezza di piazzale Zenith. L’uomo, in vacanza nella località balneare veneziana insieme alla moglie, si sarebbe immerso per trovare refrigerio dal caldo estivo, ma pochi istanti dopo ha accusato il malore che non gli ha lasciato scampo.

La moglie ha lanciato subito l’allarme dopo averlo perso di vista. In pochi minuti sono entrati in azione i bagnini del servizio di salvataggio di “Bibione Spiaggia”, che si sono tuffati per riportare il 75enne a riva e hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione con il defibrillatore.

Sul posto è scattata la macchina dei soccorsi con l’arrivo del personale del Suem, dell’ambulanza e dell’elisoccorso decollato da Treviso. I sanitari hanno proseguito a lungo le operazioni di rianimazione sulla spiaggia, sotto gli occhi dei bagnanti presenti, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano.

Presenti anche gli agenti della Guardia Costiera, impegnati nella gestione dell’area e dei rilievi.

Alla fine il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria e nelle prossime ore verrà fissata la data dei funerali.