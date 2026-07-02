Maltempo in Veneto, oltre 390 interventi dei Vigili del fuoco: Treviso e Venezia le province più colpite

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Veneto nella serata e nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio, impegnando senza sosta i Vigili del fuoco in centinaia di interventi per mettere in sicurezza il territorio.

Dalle ore 18 di ieri, i pompieri hanno effettuato oltre 390 interventi nelle sette province venete, soprattutto a causa delle forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alberi e rami e reso instabili numerosi pali.

Il bilancio degli interventi vede in testa la provincia di Venezia con 115 interventi, seguita da Treviso con 105, Vicenza con 64, Padova con 50, Rovigo con 37, Verona con 21 e Belluno con 10.

La maggior parte delle operazioni ha riguardato il taglio e la rimozione di alberi e rami pericolanti, oltre alla messa in sicurezza di pali danneggiati o a rischio di caduta, per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo strade e aree pubbliche.

Particolarmente colpita la provincia di Treviso, dove i comuni che hanno registrato il maggior numero di criticità sono stati Treviso, Vittorio Veneto e Castelfranco Veneto, interessati dagli effetti più intensi dell’ondata di maltempo.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per fronteggiare le numerose richieste di intervento, mentre prosegue il monitoraggio del territorio per risolvere le ultime situazioni di pericolo lasciate dal passaggio del fronte temporalesco.