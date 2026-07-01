CRONACAVENETO
1 Luglio 2026 - 13.13

Uomo ferito in un agguato, due in fuga

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

VENEZIA, 1 LUGLIO – Un cittadino di nazionalità albanese è stato colpito alla spalla nella notte da un colpo di arma da fuoco, a Mirano, in provincia di Venezia, mentre tornava a casa con la compagna dopo la serata. Ne dà notizia Ansa Veneto. L’uomo non sarebbe per ora in pericolo di vita: ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre viene assistito dopo i soccorsi del Suem, intervenuto intorno all’una e mezza.
L’agguato, secondo le prime indagini, sarebbe opera di due uomini. I due presunti responsabili hanno fatto perdere le proprie tracce e l’Arma è sulle loro tracce. Sul movente c’è riserbo, non è esclusa la pista dello spaccio.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Uomo ferito in un agguato, due in fuga | TViWeb Uomo ferito in un agguato, due in fuga | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy