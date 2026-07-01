Uomo ferito in un agguato, due in fuga

VENEZIA, 1 LUGLIO – Un cittadino di nazionalità albanese è stato colpito alla spalla nella notte da un colpo di arma da fuoco, a Mirano, in provincia di Venezia, mentre tornava a casa con la compagna dopo la serata. Ne dà notizia Ansa Veneto. L’uomo non sarebbe per ora in pericolo di vita: ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre viene assistito dopo i soccorsi del Suem, intervenuto intorno all’una e mezza.

L’agguato, secondo le prime indagini, sarebbe opera di due uomini. I due presunti responsabili hanno fatto perdere le proprie tracce e l’Arma è sulle loro tracce. Sul movente c’è riserbo, non è esclusa la pista dello spaccio.