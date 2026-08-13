Sandrigo, salvati due cuccioli dai ladri di biciclette

La costante attività di vigilanza e il capillare presidio del territorio svolti dalla Polizia Locale

continuano a portare risultati concreti nel contrasto alla microcriminalità, alla prevenzione del degrado e alla tutela del benessere animale.

Durante la consueta attività di pattugliamento del territorio, gli agenti della Polizia Locale del

Consorzio NordEst Vicentino – Ambito di Sandrigo, hanno individuato presso un accampamento temporaneo di nomadi in via Fermi, una bicicletta MTB di pregio. Attraverso rapidi riscontri incrociati con il punto vendita e la Centrale Operativa del Consorzio, il mezzo è risultato rubato lo scorso 23 luglio. L’attento esame delle immagini della videosorveglianza comunale ha permesso alla Polizia Locale di identificare i responsabili del furto e di restituire la bicicletta al legittimo



proprietario nel giro di poche ore. Quella di oggi è la terza bicicletta restituita in venti giorni.

Nel corso della medesima ispezione, la pattuglia ha riscontrato una situazione di degrado e

potenziale pericolo per due cuccioli di cane di circa due mesi, lasciati senza acqua, cibo né riparo a una temperatura di 37°C. Per scongiurare conseguenze peggiori, gli agenti hanno richiesto l’intervento del Servizio Veterinario ULSS, provvedendo al sequestro cautelare degli animali e mettendo in salvo i due cuccioli.

Per entrambe la fattispece la P.L. procederà a deferire all’Autorità Giudiziaria i responsabili.

L’intervento evidenzia l’impegno quotidiano e l’attenzione della Polizia Locale nel garantire la

sicurezza di prossimità, il rispetto della legalità e la salvaguardia del benessere animale sul

territorio.