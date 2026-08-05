Evade mentre lo portano in ospedale a Vicenza per una visita: catturato

Un detenuto straniero ristretto nella Casa circondariale di Vicenza è evaso ieri, martedì agosto, durante un accompagnamento per una visita medica urgente presso l’ospedale cittadino, riuscendo ad allontanarsi intorno alle 13.30. L’uomo, un detenuto di nazionalità marocchina sottoposto al regime di sorveglianza particolare previsto dall’articolo 14-bis dell’Ordinamento Penitenziario, è stato rintracciato e catturato dopo alcune ore nelle vicinanze dell’ospedale grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria, prontamente supportato anche da colleghi liberi dal servizio, immediatamente accorsi dopo l’allarme.

A dare notizia dell’accaduto è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

«Esprimo il pubblico plauso del SAPPE al personale di Polizia Penitenziaria addetto alla scorta che, con professionalità, determinazione e spirito di servizio, ha evitato che un episodio gravissimo potesse trasformarsi in una vera e propria fuga riuscita», dichiara Giovanni Vona, segretario nazionale del SAPPE per il Triveneto. «L’immediata attivazione delle ricerche, alle quali hanno partecipato anche appartenenti al Corpo fuori servizio, dimostra ancora una volta il senso dello Stato e l’attaccamento al dovere che contraddistinguono le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria. Ormai, però, i tentativi di evasione durante i servizi di traduzione e piantonamento, così come quelli che avvengono dagli ospedali, dai tribunali o dagli istituti penitenziari, stanno diventando una mera statistica, segnale evidente di un sistema che necessita di essere profondamente rivisto».

Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, denuncia come «questo ennesimo episodio confermi le enormi difficoltà operative nelle quali è costretto ad operare il personale dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti e della Polizia Penitenziaria. Gli organici restano gravemente insufficienti, gli operatori sono chiamati a svolgere turni massacranti, spesso ben oltre le nove ore di servizio, con mezzi di trasporto vetusti, frequentemente indisponibili perché fermi nelle officine o con percorrenze ormai insostenibili. A tutto questo si aggiungono una formazione specialistica che va implementata e un trattamento economico non adeguato alle responsabilità e ai rischi affrontati quotidianamente».

Capece richiama inoltre la necessità di una revisione del sistema dei ricoveri ospedalieri dei detenuti: «Riteniamo indispensabile rivedere le procedure che disciplinano l’invio dei ristretti presso le strutture sanitarie pubbliche. Troppo spesso assistiamo a trasferimenti disposti con carattere d’urgenza che, una volta giunti in ospedale, si rivelano non tali. È necessario individuare criteri più rigorosi e strumenti organizzativi che consentano di limitare gli accompagnamenti esterni ai casi realmente indispensabili, riducendo così i rischi per la sicurezza e l’enorme impiego di personale».

Il SAPPE conclude chiedendo al Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria «interventi immediati per rafforzare gli organici dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, rinnovare il parco automezzi, potenziare la formazione del personale e rivedere complessivamente il sistema dei piantonamenti e delle traduzioni dei detenuti, affinché episodi come quello avvenuto oggi a Vicenza non diventino l’ennesima conferma di un’emergenza ormai strutturale».