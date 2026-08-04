Vicenza – Tiene cinque piantine di marijuana sul davanzale di casa: recuperate dai rifiuti e sequestrate dalla Polizia Locale

Cinque piantine di marijuana, coltivate sul davanzale di un appartamento di Vicenza, sono state sequestrate dalla Polizia Locale nella mattinata di martedì 4 agosto. Un 52enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Nos (Nucleo Operativo Speciale), in servizio presso il distaccamento di Polizia Locale di Campo Marzo, dopo una segnalazione corredata da alcune fotografie che documentavano la presenza delle piante sul davanzale dell’abitazione.

Raggiunto l’appartamento per un controllo, il 52enne ha riferito agli agenti di aver gettato le piante in uno dei cassonetti della zona la sera precedente.

Gli operatori hanno quindi ricostruito quanto accaduto attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, individuando il punto e il momento esatto in cui erano stati conferiti i sacchetti. Le verifiche hanno consentito di recuperare cinque piantine, alte in media 55 centimetri, per un peso complessivo di 238,78 grammi.

La natura della sostanza è stata confermata mediante narcotest, utilizzando i kit reagenti in dotazione al Comando per l’identificazione delle sostanze stupefacenti.

Le piante sono state sottoposte a sequestro amministrativo, mentre il 52enne è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.

La Polizia Locale rende noto che il Nucleo Operativo Speciale, composto da personale in abiti civili, continuerà i controlli nelle aree maggiormente interessate dai fenomeni di spaccio, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei residenti e contrastare situazioni che alimentano il senso di insicurezza e l’allarme sociale. Il monitoraggio riguarda in particolare l’area del Quadrilatero.