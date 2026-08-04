Carte di pagamento clonate alle biglietterie di Venezia Santa Lucia: due denunciati, sequestrati dispositivi “skimmer”

Avevano installato sofisticati dispositivi per clonare i dati delle carte di pagamento nelle biglietterie automatiche della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Due cittadini romeni sono stati denunciati dalla Polizia al termine di un’indagine che ha permesso di individuare e sequestrare le apparecchiature utilizzate per la frode.

L’inchiesta è partita dopo la segnalazione di alcune anomalie riscontrate sui lettori contactless delle biglietterie di Trenitalia, dove erano stati notati piccoli fori sospetti. Gli accertamenti eseguiti dagli agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con la Polizia Postale, hanno confermato che gli sportelli erano stati manomessi.

Nel corso di un sopralluogo tecnico, gli investigatori hanno individuato e sequestrato all’interno delle biglietterie alcuni dispositivi “skimmer”, apparecchiature utilizzate per acquisire illecitamente i dati identificativi e di sicurezza delle carte di pagamento. Il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnico-scientifici.

L’identificazione dei presunti responsabili è stata possibile grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della stazione. Le indagini hanno consentito di risalire a due uomini di nazionalità romena, arrivati in Italia alla fine di giugno con un volo atterrato all’aeroporto di Bologna.

Gli investigatori hanno quindi individuato la struttura ricettiva in cui i due alloggiavano e li hanno rintracciati il giorno prima della loro prevista partenza dall’Italia. Durante la perquisizione della camera sono stati sequestrati numerosi strumenti ritenuti utilizzati per la manomissione di sistemi di pagamento elettronico, tra cui telefoni cellulari, schede Sim, batterie di alimentazione, cavi per collegamenti elettrici e per il traffico dati, oltre a vari utensili.

I due uomini sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per verificare l’eventuale coinvolgimento degli indagati in altri episodi analoghi e accertare se vi siano state carte di pagamento effettivamente compromesse attraverso i dispositivi installati nelle biglietterie automatiche.