Veneto – 76enne muore schiacciato dal trattore

Tragico incidente agricolo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, a San Michele al Tagliamento, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30 in via Pradis. A chiedere aiuto è stato il figlio dell’anziano, preoccupato perché non riusciva più a mettersi in contatto con il padre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana (Udine) e Portogruaro, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo agricolo e hanno collaborato con il personale sanitario del Suem 118 nelle operazioni di estrazione dell’uomo rimasto incastrato sotto il trattore.

Purtroppo, una volta recuperato, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause del ribaltamento del mezzo agricolo.