Veneto – Schianto tra auto e moto sulla SS50: muore un motociclista

Un motociclista ha perso la vita nella mattinata di martedì 4 agosto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 50, nella periferia di Belluno.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro con un’automobile.

L’impatto è stato molto violento e, nonostante l’intervento dei sanitari del Suem 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.