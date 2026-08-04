CRONACAVENETO
4 Agosto 2026 - 10.28

Veneto – Schianto tra auto e moto sulla SS50: muore un motociclista

Giuseppe Balsamo
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un motociclista ha perso la vita nella mattinata di martedì 4 agosto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 50, nella periferia di Belluno.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro con un’automobile.

L’impatto è stato molto violento e, nonostante l’intervento dei sanitari del Suem 118, per il motociclista non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Schianto tra auto e moto sulla SS50: muore un motociclista | TViWeb Veneto - Schianto tra auto e moto sulla SS50: muore un motociclista | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy