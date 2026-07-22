Cinema, il Veneto sta amando l’Odissea di Nolan molto più del mito antico

22 luglio 2026 – Nell’Indice dell’Odissea elaborato da Casinos.com il Veneto segna 38,1 punti su 100, con l’interesse per il regista molto sopra quello per l’eroe Ulisse. La regione del più antico festival del cinema guarda al film più che al mito.Il Veneto guarda all’Odissea di Christopher Nolan, il kolossal arrivato nelle sale lo scorso 16 luglio, soprattutto come a un grande evento di cinema, molto più che come al ritorno di un mito. Lo dice l’Indice dell’Odissea (IOD) elaborato da Casinos.com , che ha misurato su Google Trends, in tutte le venti regioni, l’interesse per quattro ricerche legate al film: l’Odissea, Christopher Nolan, la mitologia greca e la figura di Ulisse. Il Veneto ottiene 38,1 punti su 100, con l’interesse per il regista Christopher Nolan (81) nettamente sopra quello per l’eroe Ulisse (65), uno dei distacchi più ampi d’Italia a favore dell’autore.Non è un caso in una terra che al cinema ha dedicato un appuntamento storico. A Venezia si tiene ogni anno la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il più antico festival del cinema al mondo, che porta al Lido i grandi film e i grandi autori. Con un simile punto di riferimento, il Veneto guarda all’Odissea da regione di festival e di sala: contano soprattutto il film e la sua firma, meno la materia mitologica.In testa alla classifica nazionale ci sono le regioni dalle radici classiche più profonde: il Lazio (91,2), l’Umbria (87,6), la Toscana (74) e l’Abruzzo (73). Il Veneto si colloca nella seconda metà della graduatoria per punteggio complessivo, ma è tra gli esempi più netti dell’Italia che all’Odissea arriva dalla porta dell’autore, come l’Emilia-Romagna. In fondo alla classifica c’è il Trentino-Alto Adige (13,3).Il dato si accompagna a una solida tradizione di sala: secondo il Rapporto SIAE 2025 il Veneto è tra le prime regioni italiane per numero di spettatori, in uno scenario nazionale in cui il cinema vive ormai quasi solo d’inverno e l’estate è scesa sotto il venti per cento del pubblico. Un pubblico numeroso e abituato al grande schermo, che a un evento d’autore come l’Odissea, uscito in piena estate, presta grande attenzione.”Il Veneto è la terra della Mostra di Venezia, il più antico festival di cinema del mondo”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. “È naturale che qui l’Odissea si guardi soprattutto come un grande film d’autore. L’interesse per il regista supera nettamente quello per l’eroe Ulisse: è uno degli sguardi più cinefili d’Italia”.