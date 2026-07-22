ULSS 8 Berica: “Un caso di West Nile a Lonigo”

Lonigo, 22 luglio – L’ULSS 8 Berica comunica che è stato diagnosticato un caso di infezione da West Nile in una persona residente nel Comune di Lonigo.

La paziente, che non ha svolto recentemente viaggi all’estero, è a domicilio: pur manifestando una sindrome febbrile, risulta in buone condizioni generali e il decorso della malattia consente già di escludere ulteriori complicanze.

La diagnosi è avvenuta a seguito di un accertamento clinico presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Vicenza, dove la paziente era stata visitata per il protrarsi di una sintomatologia febbrile.

Il protocollo per la gestione dei casi di arbovirosi autoctone non prevede in questa situazione specifica la necessità di disinfestazioni straordinarie, anche alla luce del piano di disinfestazione ordinaria già svolto dall’Amministrazione Comunale locale.

Va ricordato infatti che il contagio della West Nile, per la quale è vettore la zanzara comune (“Culex pipines”), avviene solo da animale infetto (principalmente uccelli migratori) all’uomo, mentre non può avvenire a seguito di puntura di una persona già infetta.

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica manterrà comunque un rigoroso monitoraggio della situazione epidemiologica, in costante contatto con le Amministrazioni Comunali

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