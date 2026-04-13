Atletica leggera, a Lonigo Emma Veronese “lancia” la stagione veneta

La prima manifestazione di apertura regionale su pista, sabato a Lonigo, ha offerto l’ottima prova di Emma Veronese nel lancio del disco. La junior delle Fiamme Oro Padova, 18 anni ancora da compiere, ha ottenuto un bel 44.82, seconda misura della carriera ad una quarantina di centimetri dal personale siglato nel 2025 quand’era ancora allieva. Seconda, con 43.75, l’under 23 Aurora Pongiluppi (Trevisatletica). Entrambe sono reduci da una bella stagione invernale, culminata con il podio ai Tricolori di lanci di Mariano Comense, dove Veronese ha vinto il titolo juniores e Pongiluppi si è aggiudicata il terzo posto tra le promesse. Nelle altre gare, esordio nei 400 per l’azzurrino Matteo Miola (Cus Padova) che ha fermato il cronometro a 48”71. Gara solitaria nei 3000 per Chiara Pizzolato (Atl. Vicentina): 9’53”72.

RISULTATI. UOMINI. 200 (+0.3): 1. Andrea Fiorese (Atl. Vicentina) 22”24. 400: 1. Matteo Miola (Cus Padova) 48”71, 2. Alessandro Cortiana (Atl. Vicentina) 50”30. 800: 1. Giacomo Bettio (Venezia Runners Atl. Murano) 1’56”92. Disco: 1. Angelo Tuoni (Atl. San Biagio) 40.29. Allievi. Disco: 1. Tommaso Morello (Fiamme Oro Padova) 46.91, 2. Andrea Longhi (Atl. Vicentina) 44.90

DONNE. 200 (-1.4): 1. Elisabetta Tinazzi (Atletica SBV) 26”02. 3000: 1. Chiara Pizzolato (Atl. Vicentina) 9’53”72, 2. Giorgia Milani (Atl. Ponzano) 10’39”54. Alto: Sofia Piazzon (Fiamme Oro Padova) 1.56. Lungo: 1. Giorgia Franceschini (Vittorio Atletica) 5.58 (+1.3). Peso: 1. Anita Rigodanzo (Atletica Pedemontana Veneta) 11.45. Disco: 1. Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) 44.82, 2. Aurora Pongiluppi (Trevisatletica) 43.75. Allieve. Peso: 1. Ilaria Zanon (Atl. Bovolone) 12.11, 2. Anna Gazie (Atletica SBV) 11.92.