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27 Maggio 2026 - 9.30

Scirocco civico in Laguna: ai partiti nazionali restano le briciole

Casanova
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Casanova

 Se i freddi numeri dovrebbero suggerire al “campo largo” di Elly Schlein i rischi che si corrono a vendere la pelle dell’orso prima di averlo catturato, gli stessi numeri dovrebbero indurre una seria riflessione anche in chi balla sul carro dei vincitori.

Sì, perché a Venezia la lista “Simone Venturini Sindaco” ha fatto il pieno con il 30,11%. 

E i partiti tradizionali della coalizione? 

Fratelli d’Italia si ferma al 12,90%, la Lega arranca al 4,73%, Forza Italia fa il 2,49% e l’UdC un omeopatico 0,79%. 

Calcolatrice alla mano, la somma fa 20,91%. 

Tradotto: tutti i simboli del centrodestra uniti prendono quasi dieci punti in meno della sola lista del neo Sindaco.

Il dettaglio che dovrebbe bruciare? Venturini non ha tessere di partito in tasca. È un democristiano (per sua stessa ammissione) cresciuto all’ombra di Luigi Brugnaro.

Alla fine, mentre i leader nazionali a Roma si contendono primazie e percentuali, in laguna ha vinto la Balena Bianca in versione civica. 

Un avviso ai naviganti per i teorici del “vento della nazione”: a Venezia il vento lo decide ancora lo scirocco locale. 

Ai partiti tradizionali non resta che prendere appunti e farsi un bel bagno di umiltà.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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