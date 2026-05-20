CRONACAVENETO
20 Maggio 2026 - 15.57

Crolla l’intonaco di un edificio storico a Venezia: delimitata l’area

REDAZIONE
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VENEZIA, 20 MAGGIO – L’area sottostante la Scuola Grande di San Rocco, nel sestiere di San Polo a Venezia, è stata delimitata al transito pedonale a tutela della pubblica incolumità.
La decisione è stata presa dopo un sopralluogo con droni del nucleo Sapr (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) regionale dei Vigili del fuoco, che ha individuato alcune cadute di intonaco in parti elevate dell’edificio storico, difficili da raggiungere in sicurezza dagli operatori perché particolarmente elevate. ANSA VENETO

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