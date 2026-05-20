A fuoco ricovero attrezzi nel Padovano (video): Vigili del fuoco in azione da questa mattina

Fiamme in via Dolci, intervento per evitare la propagazione a un’abitazione vicina

Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 10 di questa mattina a Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, per un incendio divampato all’interno di un ricovero attrezzi adibito anche a legnaia, situato in via Dolci.

All’interno della struttura erano presenti anche alcune bombole di GPL, circostanza che ha reso particolarmente delicato l’intervento delle squadre di soccorso.

Secondo quanto comunicato, non si registrano persone coinvolte. I Vigili del fuoco sono riusciti a evitare che le fiamme si estendessero alla vicina abitazione, scongiurando conseguenze più gravi.

Squadre da Este e Legnago sul posto

Sul luogo dell’incendio sono intervenute le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Vigili del Fuoco di Este con un’autopompa e un’autobotte, supportate da un’ulteriore squadra proveniente dal distaccamento di Legnago.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso, con le squadre impegnate a completare la bonifica e a verificare l’assenza di ulteriori rischi legati alle bombole di GPL presenti nella struttura.

L’intervento proseguirà fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area.