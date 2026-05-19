CRONACAOVEST VICENTINO
19 Maggio 2026 - 16.04

Infarto in strada: salvata 75enne

REDAZIONE
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VALDAGNO, 19 MAGGIO – Intervento di emergenza nel pomeriggio di oggi a Valdagno, in via Vittorio Veneto, località Maglio, dove una donna di circa 75 anni è stata colpita da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava in strada.

Le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare sono state eseguite da un’infermiera che si trovava casualmente nelle vicinanze. Utilizzato anche il defibrillatore disponibile presso una farmacia della zona.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del Suem 118 India 20 e Sierra 1. Dopo le procedure di rianimazione è stato ottenuto il ritorno della circolazione spontanea, cioè la ripresa dell’attività cardiaca dopo l’arresto.

La donna è stata intubata direttamente sul posto e successivamente trasferita con l’elisoccorso Leone 2 all’ospedale di Vicenza, con decollo dalla piazzola dell’ospedale di Valdagno.

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