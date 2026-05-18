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18 Maggio 2026 - 17.46

Basso Vicentino: donna investita da un camion perde la vita

Giuseppe Balsamo
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In aggiornamento…

Ore 15.45, Pilastro di Orgiano (Basso Vicentino) – Una donna è stata investita da un camion nel pomeriggio di oggi nella frazione di Pilastro, nel territorio comunale di Orgiano.

Le informazioni al momento sono frammentarie: la vittima sarebbe D.S. circa 80 anni, residente sul posto. Secondo le prime informazioni la donna era a bordo di una bici elettrica. Pare fosse ferma sul ciglio e stesse parlando con un’amica residente lungo la strada. Il camion era diretto in un’azienda di imballaggi della stessa via ma sita in Comune di Sossano.

L’impatto si è verificato lungo una strada della frazione e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico lungo la via è stato bloccato a lungo i rilievi.

Per la donna non è stato possibile alcun intervento di rianimazione: il decesso è stato constatato sul posto

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