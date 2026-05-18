Rubano un carro funebre per fare baldoria: fermati ubriachi nella notte, uno viaggiava dentro la bara

Notte surreale a Belluno, dove quattro giovani sono stati fermati e denunciati dalla polizia dopo aver utilizzato un carro funebre per girare in città durante una serata alcolica.

Gli agenti si sono insospettiti vedendo il mezzo funerario procedere in modo irregolare per le strade cittadine, a tarda notte e in circostanze considerate decisamente insolite per quel tipo di veicolo. Da qui la decisione di fermarlo per un controllo.

Alla vista degli agenti, la scena si è rivelata ancora più incredibile: all’interno del carro funebre c’erano quattro ragazzi in evidente stato di ebbrezza. Uno di loro era disteso nella parte posteriore del mezzo, nello spazio normalmente destinato alla bara.

Secondo quanto riferito agli agenti, il gruppo avrebbe deciso di usare il veicolo semplicemente “per divertirsi e fare festa”. La situazione, però, è rapidamente degenerata sul piano legale.

Il conducente è stato sottoposto all’etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,24. Per lui è scattato immediatamente il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Anche gli altri giovani sono stati denunciati dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno posto fine alla folle notte a bordo del carro funebre.