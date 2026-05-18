Dramma all’Arena durante il concerto dei Pooh: imprenditore 71enne colto da malore e muore tra il pubblico

Serata di grande musica trasformata in tragedia all’Arena di Verona, dove era in corso il concerto celebrativo per i 60 anni di carriera dei Pooh.

Poco dopo l’inizio dello spettacolo, la musica si è improvvisamente interrotta e le luci dell’anfiteatro sono state accese per permettere l’intervento dei soccorsi. Tra il pubblico si era infatti sentito male Roberto Leonetti, imprenditore milanese di 71 anni.

L’uomo, noto nel settore dell’abbigliamento con il marchio “Roberto Leon”, è stato colpito da un infarto mentre assisteva all’evento. Immediato l’intervento del personale del 118, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Per diversi minuti i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione direttamente tra gli spalti, sotto lo sguardo attonito degli spettatori. Nonostante i tentativi prolungati, l’uomo non si è più ripreso.

Dopo circa mezz’ora di soccorsi, è stato disposto il trasferimento fuori dall’Arena. Il concerto è stato sospeso per circa un’ora e poi ripreso, con la band che ha ringraziato pubblicamente i soccorritori per l’intervento.