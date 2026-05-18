CRONACAITALIA e MONDOVENETO
18 Maggio 2026 - 15.30

Dramma all’Arena durante il concerto dei Pooh: imprenditore 71enne colto da malore e muore tra il pubblico

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Serata di grande musica trasformata in tragedia all’Arena di Verona, dove era in corso il concerto celebrativo per i 60 anni di carriera dei Pooh.

Poco dopo l’inizio dello spettacolo, la musica si è improvvisamente interrotta e le luci dell’anfiteatro sono state accese per permettere l’intervento dei soccorsi. Tra il pubblico si era infatti sentito male Roberto Leonetti, imprenditore milanese di 71 anni.

L’uomo, noto nel settore dell’abbigliamento con il marchio “Roberto Leon”, è stato colpito da un infarto mentre assisteva all’evento. Immediato l’intervento del personale del 118, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Per diversi minuti i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione direttamente tra gli spalti, sotto lo sguardo attonito degli spettatori. Nonostante i tentativi prolungati, l’uomo non si è più ripreso.

Dopo circa mezz’ora di soccorsi, è stato disposto il trasferimento fuori dall’Arena. Il concerto è stato sospeso per circa un’ora e poi ripreso, con la band che ha ringraziato pubblicamente i soccorritori per l’intervento.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Dramma all’Arena durante il concerto dei Pooh: imprenditore 71enne colto da malore e muore tra il pubblico | TViWeb Dramma all’Arena durante il concerto dei Pooh: imprenditore 71enne colto da malore e muore tra il pubblico | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy