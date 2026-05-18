Morte in casa a 26 anni, la Procura apre un fascicolo: disposta l’autopsia per chiarire le cause

La Procura della Repubblica di Belluno ha aperto un fascicolo per la morte di Veronica Zanette, 26 anni, originaria di Auronzo di Cadore, deceduta dopo un malore improvviso mentre si trovava ospite in un’abitazione a Pelos di Cadore.

Il procedimento, al momento contro ignoti, ipotizza i reati di omicidio colposo e morte o lesioni come conseguenza di altro delitto. L’inchiesta è stata avviata per fare piena luce sulle circostanze del decesso e sulle possibili cause che hanno portato alla tragedia.

La giovane si è sentita male nella mattinata di venerdì, intorno alle 11. È stata trovata priva di sensi nella casa in cui si trovava e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118, ma per la 26enne non c’era ormai più nulla da fare: i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e il decesso è stato constatato poco dopo.

Successivamente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti sulle ultime ore della giovane e sulle sue frequentazioni.

La Procura ha disposto l’autopsia, considerata passaggio fondamentale dell’indagine, che verrà eseguita in mattinata da un medico legale incaricato. L’esame dovrà chiarire con maggiore precisione le cause della morte e raccogliere elementi utili alle indagini preliminari.

Solo dopo gli accertamenti sarà possibile ottenere il nulla osta per la sepoltura e restituire il corpo alla famiglia. Nel frattempo, la comunità di Auronzo attende risposte su una vicenda che ha colpito profondamente il territorio.