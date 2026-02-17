Non solo San Valentino: c’è anche la Giornata degli Amanti

Il 13 febbraio è “Mistress Day”, il giorno dedicato alle coppie infedeli: secondo gli ultimi dati, il 73% dei fedifraghi ha festeggiato quest’anno la ricorrenza con l’amante. Nato negli USA quasi per scherzo (qualcuno a New York notò un boom di fiori inviati e hotel prenotati proprio in quella data), il Mistress Day è oggi assai comune anche in Italia. Secondo l’ultimo sondaggio di Gleeden condotto su più di 5.000 iscritti, infatti, il 73% ha candidamente confessato che ha festeggiato la ricorrenza con l’amante. In hotel o in macchina, all’ora dell’aperitivo o in pausa pranzo, quest’anno 7 uomini impegnati su 10 si son concessi qualche ora tra le braccia dell’amante. Se la partner ufficiale riceve rose rosse e cioccolatini, all’amante spettano regali decisamente più hot. 5 uomini su 10 (52%) regalano infatti della lingerie sexy, mentre il 26% addirittura un sex toy. Solo il 12% un gioiello.



Nota curiosa: una piccola percentuale (23%) ha fatto lo stesso regalo ad amante e consorte…forse per non confondersi!

