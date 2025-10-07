Erotico Vicentino
7 Ottobre 2025 - 17.58

“Manara”: la vita, l’arte e l’eros del Maestro in un documentario

REDAZIONE
Il 4 settembre la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ospiterà l’anteprima di Manara, documentario diretto da Valentina Zanella e scritto con Tito Faraci e Federico Fava.
Il film ripercorre l’opera e il percorso di Milo Manara, uno dei più noti fumettisti italiani nel mondo, dalle prime prove ai successi internazionali, e mette al centro le collaborazioni con autori come Federico Fellini e Hugo Pratt.

Manara entra nel processo creativo dell’autore, raccontandone temi, sensibilità e impatto culturale tra fumetto, cinema e letteratura. A commentare il lavoro e l’influenza del fumettista intervengono, tra gli altri, Frank Miller, Paolo Conte, Elodie, Tanino Liberatore, Vincenzo Mollica, Nicola Piovani, Fumettibrutti, Valeria Parrella e David Riondino.

Il film è prodotto da K+ con il contributo della Regione Veneto e il sostegno della Veneto Film Commission. È stato selezionato alle Giornate degli Autori, sezione Confronti, rassegna autonoma e parallela alla Mostra. Dopo l’anteprima veneziana, Manara ha iniziato la sua distribuzione nei cinema italiani dall’8 settembre scorso. Da LaFeltrinelli

