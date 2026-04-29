Aggredisce l’anziana che lo ospita, viene denunciato ma torna sul posto: arrestato

Un pomeriggio di alta tensione quello vissuto ieri a Vicenza, conclusosi con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino nigeriano di 34 anni, di fatto senza fissa dimora. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Vicenza sono intervenuti per porre fine a un’escalation di violenza, arrestando l’uomo con le accuse di lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri a seguito di una chiamata d’emergenza al 112 proveniente da via Edmondo De Amicis. Il 34enne aveva appena aggredito la proprietaria dell’abitazione, un’anziana di 80 anni che gli aveva offerto temporanea ospitalità. A causa dell’aggressione, la donna ha riportato una ferita sanguinante all’avambraccio sinistro.

I militari hanno immediatamente rintracciato l’aggressore, conducendolo presso gli uffici dell’Arma per gli accertamenti di rito. Durante queste operazioni, l’uomo ha opposto una resistenza attiva contro gli operanti, culminata in una prima denuncia a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio non si è però concluso qui. Una volta rilasciato, l’uomo è incredibilmente tornato sul luogo della prima aggressione. Alla vista dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti nuovamente sul posto per tutelare la vittima, il 34enne ha assunto un atteggiamento estremamente aggressivo. Dopo aver spintonato i militari e opposto una strenua resistenza fisica, è stato definitivamente immobilizzato. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Dueville. Attualmente si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.