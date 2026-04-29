“Estate nei parchi”, aperto il bando per le attività sportive negli spazi verdi della città: quest’anno c’è anche il Parco della Pace

Torna anche quest’anno “Estate nei parchi in città”, l’iniziativa promossa dall’assessorato allo sport per realizzare attività motoria, ginnastica e pratiche sportive nei parchi cittadini. Le associazioni e società interessate potranno proporre progetti, seguendo quanto indicato nell’avviso pubblicato nel sito del Comune, entro il 10 maggio.«Oltre alle tradizionali location, come Parco Querini e le aree verdi nei quartieri, quest’anno ci sarà la possibilità di realizzare attività anche al Parco della Pace. Un luogo che, come abbiamo già visto con i numerosi eventi ospitati in questo spazio, si presta particolarmente bene allo svolgimento delle pratiche sportive e che è sempre più amato da associazioni e cittadini», commenta l’assessore allo sport e al Parco della Pace Leone Zilio.

Possono presentare progetti le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i gruppi sportivi e le associazioni di volontariato sociale in possesso dei requisiti previsti dal bando.Le attività si svolgeranno da giugno e settembre, dovranno essere rivolte a tutte le fasce d’età e la partecipazione dovrà essere libera e gratuita.Le proposte dovranno pervenire entro le 23.59 del 10 maggio 2026, esclusivamente attraverso posta elettronica all’indirizzo sport@comune.vicenza.it, utilizzando l’apposito modulo “scheda progetto” allegato al bando. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune (https://servizi2.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/410462).