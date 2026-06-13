Veneto – Parapendio precipita per 20 metri, escursionista perde i sensi sulle 52 Gallerie, malori, cadute: intensa giornata per il Soccorso alpino

Numerosi interventi hanno impegnato oggi, sabato 13 giugno, il Soccorso alpino e i servizi di elisoccorso in Veneto. Tra gli episodi più gravi il parapendista precipitato dopo il decollo a Malcesine e il malore che ha colpito un’escursionista lungo la Strada delle 52 Gallerie sul Pasubio.

L’intervento più delicato si è registrato sulla Colma di Malcesine, nel Veronese. Attorno alle 15 un parapendista di 47 anni residente a Nuvolento ha perso il controllo della vela poco dopo il decollo, precipitando da circa 20 metri e finendo 150 metri sotto la cresta sul versante del lago. Raggiunto dall’elicottero di Verona Emergenza, l’uomo è stato soccorso per un sospetto politrauma, recuperato con il verricello e trasportato all’ospedale di Verona.

Poco prima, alle 13.15, l’elicottero era intervenuto anche sulle Piccole Dolomiti. Sulla Strada delle 52 Gallerie, all’altezza della 48ª galleria, una turista slovena di 61 anni aveva accusato un malore perdendo conoscenza mentre stava percorrendo l’itinerario con alcuni compagni. Al momento dell’arrivo dei soccorsi la donna aveva ripreso conoscenza; dopo le prime cure è stata recuperata con il verricello e trasferita all’ospedale di Santorso per accertamenti.

Sempre nel Vicentino, in mattinata, il Soccorso alpino di Schio è intervenuto sul Monte Summano. Una escursionista di 71 anni di Zanè è scivolata dal sentiero che scende verso San Rocco, ruzzolando per una decina di metri. La donna ha riportato un sospetto trauma alla spalla, contusioni e dolori alla schiena. Dopo le prime cure è stata elitrasportata all’ospedale di Santorso.

Nel Bellunese la giornata era iniziata con un malore in Val di Gares, nel territorio di Canale d’Agordo. Un escursionista di 61 anni di Castelfranco Veneto si è sentito male mentre percorreva il sentiero verso le Cascate di Gares. L’uomo è stato raggiunto dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti necessari.

A Cortina d’Ampezzo si sono registrati due distinti interventi. Poco prima di mezzogiorno una donna di 72 anni di Mandello Lario si è procurata un infortunio alla spalla lungo il sentiero 443 tra il Rifugio Scoiattoli e il Passo Giau. Dopo le prime cure è stata recuperata con un verricello di 40 metri e trasportata all’ospedale di Belluno. Alle 14, invece, l’eliambulanza è intervenuta sulla Ferrata della Terza Cengia del Pomagagnon per una 55enne veneziana che aveva accusato un malore durante l’escursione. Recuperata con un verricello di 60 metri, è stata accompagnata all’ospedale Codivilla.

Nel pomeriggio, infine, soccorritori al lavoro anche nella forra della Val Maggiore, a Ponte nelle Alpi. Una torrentista di 54 anni di Mestre si è procurata una sospetta lussazione a una spalla dopo essersi tuffata in una pozza d’acqua nella parte alta delle Cascate di Cornolade. Raggiunta dal Soccorso alpino di Longarone e dal Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto, è stata accompagnata fuori dalla gola e affidata all’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale San Martino.

Una giornata particolarmente intensa, dunque, per le squadre di soccorso, chiamate a intervenire tra Dolomiti, Prealpi e area del Garda per incidenti, infortuni e malori lungo sentieri, ferrate e percorsi naturalistici.