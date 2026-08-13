Bloccati di notte a 2900 metri: recuperati due escursionisti

In tarda serata il Soccorso alpino di Cortina è stato attivato per una coppia di escursionisti bloccata a 2.900 metri sulla Ferrata Ivano Dibona al Cristallo, lei con un trauma alla caviglia. I due, un uomo di 43 anni e una donna di 32 anni, entrambi cittadini britannici, erano partiti per risalire il percorso attrezzato a mezzogiorno e si erano trovati attardati e con lei infortunata nella parte alta della Ferrata. Dopo averli più volte contattati al cellulare, dato che non sempre risultavano raggiungibili, si è riusciti a capire la loro posizione. È quindi decollato l’elicottero di Treviso emergenza, che, una volta sul posto, non è però riuscito a ultimare il recupero per la presenza delle nuvole. L’eliambulanza di conseguenza è scesa a imbarcare due tecnici del Soccorso alpino e li ha lasciati 100 metri di dislivello più in basso rispetto ai due escursionisti. I soccorritori sono saliti a piedi e li hanno raggiunti. Dopo avere prestato prima assistenza alla donna, l’hanno quindi calata a valle, fino all’altezza di Forcella Grande, dove si è potuto avvicinare l’elicottero. Caricati a bordo in hovering, l’infortunata è stata trasportata al Codivilla, mentre il compagno è stato portato da un soccorritore a riprendere l’auto parchegguata a Rio Gere. L’intervento si è concluso all’una e quaranta.



