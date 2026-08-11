Vicentino colpito da un fulmine vola per 15 metri

Cade un fulmine, escursionista sbalzato per quindici metri

Durante la discesa di tre escursionisti dal Monte Palombino lungo il sentiero attrezzato denominato Ferrata del Camoscio, la caduta di un fulmine ha sbalzato quello che si trovava più avanti di una quindicina di metri, facendolo cadere tra le balze di roccia sotto l’itinerario. Uno degli amici lo ha raggiunto dandogli prima assistenza e iniziando a scendere lentamente a valle assieme a lui, mentre l’altro è rimasto nell’unico punto in cui c’era copertura telefonica, per continuare a dare le indicazioni alla Centrale del 118, dopo aver lanciato l’allarme attorno alle 16. L’infortunato è quindi arrivato fino alla strada forestale sopra Malga Dignas, dove è sopraggiunta la jeep dei gestori allertati da altre persone. Nelle vicinanze è quindi atterrato Falco 2, sbarcando tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno subito provveduto alle prime cure del 43enne di Dueville, che aveva riportato possibili traumi ed escoriazioni ed è stato trasportato all’ospedale di Belluno.