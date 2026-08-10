Vicenza calcio, ecco la seconda maglia!

La società L.R. Vicenza e il prestigioso marchio di abbigliamento sportivo hummel sono orgogliosi di presentare il kit away realizzato per la stagione 2026/2027.

La nuova divisa valorizza la tradizione del club attraverso il richiamo alla R storica, simbolo identitario della società, rendendola il vero e proprio elemento fondante della maglia. Il design si caratterizza per una tonalità blu profonda, arricchita da dettagli bianchi e rossi che richiamano i colori sociali.

Il concept, essenziale e rigoroso, riflette la volontà della società di coniugare innovazione e rispetto della propria identità, proponendo una divisa che si inserisce con coerenza nella linea estetica del club. La maglia è realizzata con materiali tecnici di ultima generazione, studiati per garantire comfort, traspirabilità e prestazioni elevate.

La seconda maglia sarà disponibile all’acquisto sullo store online a partire da oggi e nei punti vendita fisici L.R. Vicenza durante i giorni di apertura.

La società desidera ringraziare il Gruppo Marzotto per aver messo a disposizione gli spazi necessari alla realizzazione dello shooting.