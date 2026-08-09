La limonata dell’anno: in faccia alle beghine capaci di segnalare 3 ragazzini volonterosi

Questa potrebbe essere la favola a lieto fine di questa estate 2026.

Non ci sono principesse da salvare, draghi da sconfiggere o principi azzurri a cavallo.

Ci sono invece tre ragazzini friulani, due gemelli e il loro amico Raul, tutti tra i 13 e i 14 anni, che avevano un sogno molto semplice: un vecchio motorino Piaggio Ciao da rimettere a nuovo e da guidare quando avessero compiuto quattordici anni.

Avrebbero potuto fare quello che fanno normalmente i ragazzi della loro età quando desiderano qualcosa; chiederlo a mamma e papà.

Oppure a nonni, agli zii, magari al nonno più tenero, quello che davanti agli occhi dei nipoti perde immediatamente ogni capacità di dire di no.

Loro hanno scelto un’altra strada.

Hanno pensato che quel motorino potevano provare a guadagnarselo.

E così, prendendo probabilmente ispirazione da quelle vecchie vignette americane alla Charlie Brown che raccontavano di bambini alle prese con piccoli banchetti improvvisati, hanno messo in piedi la loro attività commerciale.

Un tavolino nel cortile di casa, a due passi dalla piazza di Pradamano, piccolo comune di 3.500 abitanti alle porte di Udine.

Limonata fresca, caffè, qualche dolcetto.

Tutto a offerta libera.

Non stavano chiedendo soldi ai grandi; stavano cercando di guadagnarseli.

Ed è qui che la nostra favola incontra la realtà.

Perché qualcuno ha segnalato la cosa alla Polizia Locale.

A quel punto sono comparsi gli articoli, i commenti sui social, le polemiche.

C’è stato chi ha parlato di concorrenza sleale nei confronti dei bar, chi di problemi igienico-sanitari, chi si è scandalizzato perché non veniva emesso lo scontrino.

Insomma, mancava soltanto il commercialista.

La Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale ha fatto quello che doveva fare.

Nessuna multa, nessuna denuncia, nessuna persecuzione dei tre ragazzini.

Il 4 agosto gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una presunta somministrazione di alimenti priva dei requisiti previsti e hanno parlato con il padre di uno dei ragazzi, spiegando le norme che regolano queste attività.

Punto.

E, a dire il vero, è giusto così.

I vigili non possono applicare la legge a sentimento; non possono decidere che una norma vale per gli adulti e non per tre ragazzini che vendono limonata perché hanno un sogno.

Le leggi esistono e vanno rispettate.

Ma proprio qui la storia diventa interessante.

Perché una società non si misura soltanto dalle regole che riesce ad applicare.

Si misura anche dalla capacità di capire quando, dietro una piccola trasgressione burocratica, c’è qualcosa che merita di essere salvato.

E questa volta, per fortuna, il mondo adulto ha saputo fare anche questo.

La vicenda è diventata virale e l’indignazione si è trasformata rapidamente in solidarietà.

Il presidente di Confcommercio Udine, Giovanni Da Pozzo, ha difeso pubblicamente l’iniziativa dei ragazzi, sottolineando come quello spirito di intraprendenza, di voglia di fare e di capacità di rimboccarsi le maniche sia esattamente ciò che dovremmo cercare di trasmettere alle nuove generazioni.

Poi sono arrivati gli aiuti veri.

Il Moto Club Morena di Udine ha deciso di donare due Piaggio Ciao.

Per il terzo è partita una raccolta fondi promossa dal Ciao Club Italia, che ha già superato i 3.000 euro.

E persino il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato di voler ricevere i ragazzi a Palazzo della Regione per ascoltare direttamente da loro questa storia e premiarne l’intraprendenza.

Così il piccolo sogno di tre ragazzini, nato dietro un tavolino con una brocca di limonata, è diventato qualcosa di molto più grande.

Alla fine arriveranno tre Ciao, uno per ciascuno.

Ma credo che il vero regalo sia un altro.

Questi tre ragazzi hanno imparato una cosa che nessun genitore, nessun insegnante, e nessun manuale di educazione civica potrebbe spiegare altrettanto bene.

Hanno imparato che qualche volta nella vita le regole possono metterti un ostacolo davanti, che gli adulti possono anche dirti di no.

E noi cosa abbiamo imparato?

Che non sempre il mondo è quel posto cinico e cattivo che ci raccontiamo.

Qualcuno può vedere una limonata abusiva, qualcun altro tre ragazzi che cercano di conquistarsi un sogno.

E quando prevale il secondo sguardo, può succedere qualcosa di bello.

Forse è questa la parte della storia che dovremmo ricordare.

Perché continuiamo a lamentarci dei giovani.

Li accusiamo di non avere voglia di lavorare, di volere tutto e subito, di vivere incollati agli smartphone, di non conoscere il sacrificio.

Poi, quando tre ragazzi decidono di fare esattamente il contrario, ci accorgiamo che anche noi adulti abbiamo qualcosa da imparare.

La morale della favola, allora, non è che le regole siano sbagliate.

È che le regole, da sole, non bastano a costruire una società.

In altre parole servono le regole, ma serve anche qualcuno capace di guardare oltre il verbale.

Serve qualcuno che, davanti a tre ragazzini con una brocca di limonata, non veda soltanto ciò che non possono fare.

E sappia vedere ciò che potrebbero diventare.

Alla fine, quei tre Ciao saranno soltanto tre vecchi motorini.

Magari rumorosi, magari pieni di ruggine, magari bisognosi di qualche intervento prima di tornare a correre.

Ma per quei tre ragazzi avranno un valore enorme.

Perché potranno dire di averli ottenuti grazie ad una limonata.

E, soprattutto, grazie a un piccolo esercito di adulti che, per una volta, invece di spegnere un sogno hanno deciso di aiutarlo a partire.

Questa sì che è una bella storia d’estate.

Umberto Baldo