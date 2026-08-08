Aja, Vicenza già fuori dalla Coppa: passa il Catania ai rigori

VICENZA-CATANIA 1-1 (4-5 D.C.R.): IL LANE ESCE AI RIGORI, MA IL PRIMO ESAME DICE CHE C’È ANCORA DA LAVORARE

Il Vicenza comincia la stagione ufficiale con un’eliminazione. Non è certo il caso di fasciarsi la testa l’8 agosto, ma nemmeno di nascondersi dietro l’alibi del calcio estivo: il Catania passa al Menti ai calci di rigore dopo l’1-1 dei novanta minuti e per il Lane la Coppa Italia finisce subito.

La serata era cominciata decisamente meglio.

Al 25’ Moncini si presenta al pubblico biancorosso con una rovesciata splendida, un gesto tecnico che vale da solo il prezzo del biglietto e soprattutto rappresenta una bella carta d’identità per l’attaccante. Il Vicenza va avanti e il Menti si accende.

Ma il vantaggio dura un quarto d’ora.

Al 40’ Cicerelli trasforma il calcio di rigore che rimette il Catania in partita e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa ci si aspetterebbe un Vicenza capace di alzare progressivamente i giri del motore e mettere sotto una formazione che milita in Serie C. Succede solo a tratti.

Ed è forse questa l’indicazione meno confortante della serata.

Il Lane mostra buone cose, qualche individualità interessante e una struttura che naturalmente dovrà essere giudicata quando preparazione e mercato saranno più avanti. Ma manca ancora quella capacità di prendere una partita per il collo e decidere che deve finire in un certo modo.

Il Catania resta invece sempre dentro la gara, ordinato e combattivo. E alla fine porta meritatamente la sfida fino ai rigori.

Dal dischetto comincia un’altra partita.

Caturano segna per il Catania, Costa centra il palo. Jimenez realizza, Leverbe risponde. Rolfini non sbaglia, così come Rauti. Poi Di Tacchio tiene vivo il Vicenza parando il rigore etneo e Valoti rimette tutto in equilibrio. Quaini segna per il Catania. Tocca a Morra: pallone alto.

Finisce lì.

Catania avanti, Vicenza fuori.

Non è una tragedia e sarebbe grottesco parlare di crisi alla prima partita ufficiale dell’anno. Ma proprio perché siamo all’inizio sarebbe altrettanto inutile raccontarsi che non sia successo nulla.

Il Vicenza è tornato in Serie B e il salto di categoria impone un cambio di passo. Serviranno maggiore velocità, più qualità nella costruzione e soprattutto più cattiveria quando una partita offre l’occasione di essere indirizzata.

Il gol di Moncini è la notizia migliore. L’eliminazione è quella peggiore. In mezzo c’è una squadra che appare ancora un cantiere e sulla quale Gallo ha diverse settimane per lavorare.

E forse questa sconfitta può perfino essere utile.

Perché dopo una stagione trionfale, nella quale il Lane aveva quasi dimenticato cosa significasse perdere, arriva subito un promemoria: la Serie B sarà un altro sport rispetto alla Serie C dominata lo scorso anno.

Avversari più forti, errori che costano di più, partite che non aspettano nessuno.

Il Menti ha riassaporato il calcio vero. Moncini si è presentato con una prodezza. Il Vicenza, invece, deve ancora presentarsi nella sua versione migliore.

Niente drammi, dunque.

Ma da domani si lavora. Perché la Coppa è già finita e adesso non ci sono più distrazioni.