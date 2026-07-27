Il Sole 24 Ore, Vicenza nella top ten dell’Indice di sportività delle province italiane

Vicenza entra nella top ten nell’Indice di sportività delle province italiane. La classifica de Il Sole 24 Ore, giunta alla ventesima edizione, registra per Vicenza un salto di ben 10 posizioni rispetto al 2025, portando la provincia berica dal 16esimo al decimo posto. Vicenza è inoltre seconda tra le province venete in classifica.L’Indice di sportività di Pts Sport misura la vitalità sportiva dei territori attraverso 32 indicatori che analizzano risultati agonistici, diffusione della pratica sportiva, impiantistica, investimenti, organizzazione di eventi, presenza di società sportive e impatto economico dello sport, offrendo una fotografia completa del sistema sportivo italiano.«È una soddisfazione vedere Vicenza nella top ten dell’Indice di sportività – afferma l’assessore allo sport Leone Zilio -. È un risultato che certifica la qualità del tessuto sportivo nel capoluogo e nell’intero territorio berico. Negli ultimi anni Vicenza è stata teatro di grandi eventi sportivi, come il Giro d’Italia, il Giro del Veneto, la Via dei Berici, la Mille Miglia, il Tennis Città di Vicenza, il Vicenza Running Festival e tanti altri. Iniziative rese possibili grazie alla fondamentale collaborazione tra il Comune di Vicenza, i vari territori coinvolti, e le associazioni sportive, che rappresentano il cuore pulsante dello sport vicentino. Un plauso va fatto anche alle circa 200 associazioni sportive cittadine, che con passione e impegno portano avanti importanti attività ogni giorno sia a favore dei più giovani che degli adulti; Un impegno e una sinergia che hanno permesso di affermare Vicenza sempre più come un punto di riferimento in svariate categorie sportive, dal calcio al ciclismo, dalla corsa fino al tennis. Lo conferma l’Indice di sportività 2026: dopo Belluno, balzata dal 34esimo al settimo posto grazie all’eredità dei Giochi Olimpici 2026, Vicenza è la miglior classificata tra le province venete».Nel dettaglio, la Provincia di Vicenza si posiziona seconda nell’indicatore “Altri sport di squadra”, tra i quali sono compresi rugby, baseball e hockey; terza in “Squadre e territori”, relativo ai club in sedi diverse dal capoluogo; quarta in “Ciclismo”, su società e risultati degli atleti; quarta in “Sport e bambini”, relativo a praticanti, scuole e risultati.