Scivola sul sentiero vicino a un ponte tibetano

Verona, 27 luglio 2026 – Rientrando assieme al marito dal Ponte tibetano, non distante dall’abitato di Crero un’escursionista olandese di 55 anni ha messo male un piede, riportando la sospetta frattura della caviglia. Attivato attorno alle 13, il Soccorso alpino di Verona ha inviato una propria squadra, che ha raggiunto con il mezzo fuoristrada l’infortunata. Dopo averle prestato le prime cure, i soccorritori hanno caricato a bordo la donna e l’hanno trasportata fino al rendez vous con l’ambulanza, partita poi in direzione dell’ospedale di Peschiera.

