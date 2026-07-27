Colli Euganei – Escursionista cade sul sentiero: recuperata dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino di Padova nel pomeriggio di domenica 26 luglio a Teolo, dove una escursionista è rimasta ferita durante il rientro dal sentiero delle Cascate di Schivanoia.

L’allarme è scattato intorno alle 15, quando la Centrale del Suem ha richiesto l’intervento dei soccorritori per una donna di 32 anni, residente a Tribano, che stava percorrendo il sentiero insieme a familiari e amici. La giovane è inciampata durante il cammino, cadendo a terra e riportando la sospetta frattura di un polso.

Due tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano nelle vicinanze hanno raggiunto rapidamente l’escursionista lungo il sentiero M1, che collega i tornanti di Castelnuovo alle Cascate di Schivanoia. Successivamente sono stati affiancati da altri quattro volontari.

Dopo aver immobilizzato l’arto infortunato, i soccorritori, insieme al personale sanitario giunto sul posto, hanno accompagnato la 32enne fino all’ambulanza, posizionata al terzo tornante. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale di Abano per gli accertamenti e le cure del caso.