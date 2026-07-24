Madre e figlia investite in bici a Bassano: bimba di 2 anni in osservazione dopo la caduta

Momenti di apprensione questa mattina, intorno alle 8.30, a Bassano del Grappa, nei pressi del supermercato Famila, dove una donna di 30 anni, di nazionalità marocchina, è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre viaggiava in bicicletta con la figlia di due anni trasportata in un carrellino agganciato al mezzo.

Secondo le prime informazioni, madre e figlia sono state urtate lateralmente da un’autovettura che procedeva a bassa velocità mentre stava affrontando una rotatoria. L’impatto ha fatto cadere la bicicletta su un fianco, provocando anche il ribaltamento del carrellino in cui si trovava la bambina.

La donna ha riportato una contusione all’anca destra, una contusione alla caviglia sinistra e un’escoriazione nella zona inguinale. Per lei i sanitari hanno disposto una prognosi di cinque giorni.

La bambina, invece, ha riportato un’abrasione in sede clavicolare provocata dalla cintura di sicurezza del carrellino. A scopo precauzionale è stata trattenuta in osservazione nel reparto di Pediatria per ulteriori accertamenti.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.