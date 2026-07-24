24 Luglio 2026 - 10.55
Atmosfere Far West a Muzzolon e tradizione a Cereda: a Cornedo si accende l’estate nelle frazioni!
Cosa fare nel weekend? Si accende nelle frazioni l’estate cornedese con un ricco programma di festa, musica e tradizione! Dal 24 al 26 luglio a Muzzolon arriva il “Muzzolon Far West”, seguito dal 5 all’8 agosto a Cereda dall’Antica Sagra della Madoneta. Due appuntamenti imperdibili tra stand gastronomici, musica dal vivo e intrattenimento per vivere insieme il territorio. Sotto, le locandine