Vicentino – Scontro tra auto e bicicletta elettrica: uomo ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì 23 luglio a Thiene. Intorno alle 17.30 un’autovettura e una bicicletta a pedalata assistita si sono scontrate all’altezza della rotatoria tra via del Lavoro e la stessa arteria.

Secondo una prima ricostruzione, una Opel condotta da un uomo di 59 anni residente a Malo, che stava percorrendo via del Lavoro in direzione sud, si è immessa nella rotatoria entrando in collisione, per cause ancora in corso di accertamento, con la bicicletta elettrica guidata da un 89enne di Thiene.

A seguito dell’impatto il ciclista è stato sbalzato a terra, riportando lesioni personali.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118 di Santorso, che ha prestato le prime cure al ferito e lo ha successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale di Santorso.

Per i rilievi dell’incidente e la regolamentazione della viabilità è intervenuta anche una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Ne.Vi., che sta ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro.