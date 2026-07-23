Chiedeva soldi per la droga e maltrattava la moglie: scatta il divieto di avvicinamento

VICENZA, 23 LUGLIO 2026 – La Squadra Mobile di Vicenza ha eseguito ieri un’ordinanza cautelare nei confronti di un cittadino bosniaco di circa 30 anni, P.S., accusato di maltrattamenti psicologici nei confronti della moglie convivente. Il provvedimento prevede l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di dimora nel Comune di Vicenza.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, ha fatto emergere gravi indizi di vessazioni psicologiche legate alle problematiche economiche dell’uomo, dipendente da sostanze stupefacenti. Le continue richieste di denaro e gli atteggiamenti vessatori avevano generato nella donna un forte timore per la propria incolumità, spingendola a denunciare il marito alle autorità.

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, il Pubblico Ministero ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare, eseguita ieri dagli agenti.