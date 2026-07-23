Veneto – Auto esce di strada e si schianta contro una struttura in cemento: morto il conducente

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Mardimago, in provincia di Rovigo. Poco dopo le 17 un’autovettura è uscita autonomamente dalla carreggiata mentre percorreva via dei Mille, finendo la propria corsa contro una struttura in cemento armato situata a lato della strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Rovigo, che hanno lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo, dove era rimasto incastrato a causa della violenza dell’impatto.

All’intervento hanno preso parte anche i sanitari del Suem 118. Purtroppo, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertarne le cause.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco sono proseguite anche nelle ore successive. Per consentire i soccorsi e i rilievi, via dei Mille è stata completamente chiusa al traffico.